15-я конференция организаций рыночных исследований стран АТР пройдет в Монголии

CentralAsia (MNG) - Мероприятие пройдет под основной темой «Интеграция (ИИ) искусственного интеллекта и маркетинговых исследований», а в конференции примут участие представители более 50 ведущих агентств маркетинговых исследований и более 800 бизнес-организаций из 11 стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

«Участвуя в презентациях и семинарах ведущих азиатских экспертов, вы познакомитесь с лучшими международными практиками использования искусственного интеллекта при переходе бизнес-процессов на основе анализа технологических данных, человекоориентированности, CX, цифровых закупок и исследований рынка», — говорят организаторы. «Кроме того, будет представлен исследовательский отчет ведущих компаний Монголии по SEO 2023, а полный отчет будет доставлен в цифровом формате всем, кто придет».

Участвуя в мероприятии:

Вы можете поучиться у ведущих азиатских экспертов, проработавших в этой области более 30 лет, по следующим темам:

О новых возможностях использования ИИ в маркетинговых исследованиях;

Реальный опыт того, как Qualtrics, ведущая в мире платформа для управления опытом CX, осуществляет цифровую трансформацию на основе платформы CX для понимания и общения со своими клиентами;

Применение поведенческой экономики в маркетинге;

Человеко-ориентированный процесс развития бизнеса и дизайн-мышление;

Цифровой покупательский путь;

Киберспортивные онлайн-игры становятся каналом N1 в Азии, оказывающим влияние на поколение X и Y;

Реальный опыт ведущей автомобильной промышленности Китая путем исследования и улучшения качества обслуживания клиентов;

Ознакомьтесь с последними результатами опроса топ-50 руководителей компаний, в котором подробно сравниваются тенденции и проблемы бизнеса в Монголии и мире в 2024 году. И каждый, кто посетит, сможет заняться нетворкингом.

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