DOTA 2: Сборная Монголии завоевала серебро на Азиатских играх

CentralAsia (MNG) - В категории киберспортивных игр Dota 2 сборная нашей страны уступила сборной Китая за золотую медаль со счетом 1:2. Сборная Монголии, выигравшая первый матч финала, проиграла две карты подряд.

На последнем этапе битва между двумя командами была очень ожесточенной. Китайская команда сумела сбить двух последних рошанов, поставив героев нашей команды в затруднительное положение, которое и решило судьбу матча.

Таким образом, Монголия впервые в своей истории завоевала медаль Азиатских игр в категории киберспорт.

Они возглавили группу С, в которую вошли сборные Мьянмы и Узбекистана, и вышли в четвертьфинал.

Затем монгольские ребята разгромили сборную Казахстана с такими игроками, как «Malik» и «Malady» из команды Natus Vincere со счетом 2:1 и вышла в полуфинал.

А в полуфинале монголы одержали красивую победу над сборной Кыргызстана с такими мировыми игроками, как Zayac, игравший в команде Team Secret, Dream, входивший в состав команды HYDRA.

Мощную сборную Китая возглавил тренер LaNm команды «Azure Ray». Он собрал китайскую сборную из своей команды «chalice» и «Somnus» в сочетании с «XinQ» из «Xtreme Gaming», «皮球» или pí qiú из «Team Aster» и «Ame» из знаменитой «LGD Gaming».

Сборную Монголии составляют игроки команды «IHC Esports», которая играет в DPC, крупнейшей лиге по Dota 2.

источник: Middle Asian News

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