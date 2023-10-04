Секретарь парткома АР Внутренняя Монголия Сунь Шаочэнь находится с визитом в Монголии

CentralAsia (MNG) - По приглашению министра иностранных дел Монголии Батцэцэг Батмөнх секретарь парткома Автономного района Внутренняя Монголия Китайской Народной Республики Сунь Шаочэнь с 1 по 5 октября находится с визитом в Монголии.

3 октября 2023 года министр иностранных дел госпожа Батцэцэг Батмөнх и секретарь парткома Китайской Народной Республики Сунь Шаочэнь провели официальные переговоры по широкому спектру вопросов отношений и сотрудничества.

В ходе переговоров в рамках всестороннего стратегического партнёрства между Монголией и Китаем развивается сотрудничество с Автономным районом Внутренняя Монголия КНР, стороны подробно обсудили вопросы дальнейшего развития развивающегося сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, инфраструктурной, энергетической, туристической, образовательной, культурной и гуманитарной сферах.

В ходе визита был подписан ряд документов о двустороннем сотрудничестве, в том числе Меморандум о сотрудничестве Постоянной консультативной рабочей группы между Министерством иностранных дел Монголии и Народным правительством Автономного района Внутренняя Монголия Китайской Народной Республики.

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