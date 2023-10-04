экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Секретарь парткома АР Внутренняя Монголия Сунь Шаочэнь находится с визитом в Монголии

CentralAsia (MNG) -  По приглашению министра иностранных дел Монголии Батцэцэг Батмөнх секретарь парткома Автономного района Внутренняя Монголия Китайской Народной Республики Сунь Шаочэнь с 1 по 5 октября находится с визитом в Монголии.

3 октября 2023 года министр иностранных дел госпожа Батцэцэг Батмөнх и секретарь парткома Китайской Народной Республики Сунь Шаочэнь провели официальные переговоры по широкому спектру вопросов отношений и сотрудничества.

В ходе переговоров в рамках всестороннего стратегического партнёрства между Монголией и Китаем развивается сотрудничество с Автономным районом Внутренняя Монголия КНР, стороны подробно обсудили вопросы дальнейшего развития развивающегося сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, инфраструктурной, энергетической, туристической, образовательной, культурной и гуманитарной сферах.

В ходе визита был подписан ряд документов о двустороннем сотрудничестве, в том числе Меморандум о сотрудничестве Постоянной консультативной рабочей группы между Министерством иностранных дел Монголии и Народным правительством Автономного района Внутренняя Монголия Китайской Народной Республики.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com