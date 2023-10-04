Азербайджанские силовики задержали трех бывших президентов Нагорного Карабаха

Бако Саакян, Араик Арутюнян, Аркадий Гукасян

CentralAsia (CA) - Сотрудники Службы госбезопасности Азербайджана задержали бывших президентов непризнанной Нагорно-Карабахской республики Аркадия Гукасяна и Бако Саакяна, сообщает азербайджанское агентство АПА.

Вместе с ними также был задержан бывший спикер парламента республики Давид Ишханян. Все они доставлены в Баку в рамках возбужденных против них уголовных дел. По каким статьям ведется расследование, агентство не уточняет.

Позже издание также сообщило о задержании еще одного бывшего президента непризнанной республики Араика Арутюняна. Его также доставят в Баку.

Аркадий Гукасян был вторым по счету президентом Нагорно-Карабахской республики, возглавляя ее с 1997 по 2007 год. Бако Саакян — третий президент, был во главе непризнанного Арцаха с 2007 по 2020 год. Араик Арутюнян возглавлял Нагорно-Карабахскую республику с мая 2020 по 1 сентября 2023 года.

19 сентября Азербайджан провел военную операцию в Нагорном Карабахе, после которой непризнанная республика объявила о прекращении своего существования с 1 января 2024 года. Из региона выехали более 100 тысяч этнических армян.

27 сентября при попытке покинуть Нагорный Карабах был задержан бывший глава правительства непризнанной республики, бизнесмен Рубен Варданян. На следующий день его арестовали, предъявив обвинение по нескольким уголовным статьям, в том числе о финансировании терроризма, участии в создании и деятельности незаконных вооруженных формирований.

29 сентября азербайджанские власти задержали бывшего командующего армией Нагорного Карабаха Левона Мнацаканяна, а также бывшего министра иностранных дел непризнанной республики, советника президента Давида Бабаяна.