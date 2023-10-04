Палата представителей США впервые отправила спикера в отставку

Кевин Маккарти

CentralAsia (CA) - Члены палаты представителей США поддержали резолюцию об отстранении с поста спикера республиканца Кевина Маккарти, пишет CNN.

За резолюцию проголосовали 216 членов палаты, 210 выступили против. При этом за отставку Маккарти высказались восемь республиканцев во главе с Мэттом Гетцем, который инициировал голосование.

30 сентября Маккарти удалось договориться с демократами и принять бюджетную резолюцию для финансирования федеральных расходов на 45 дней, что помогло избежать остановки работы правительства. Из-за этого компромисса Гетц подал ходатайство об отставке своего однопартийца.

Как отмечает CNN, еще ни разу в истории США палата представителей не отправляла в отставку спикера на основании резолюции.

Временным спикером нижней палаты Конгресса США назначен представитель Республиканской партии от штата Северная Каролина Патрик Макгенри.

Подобная процедура происходила в палате представителей США лишь однажды — в марте 1910 года, пишет The New York Times. Тогда в ходе голосования республиканцы пытались отстранить от должности спикера Джозефа Кэнона, известного как «Дядя Джо». Он сумел сохранить свой пост, однако его позиции в палате ослабли.

Маккарти занял свою должность в январе 2023 года после 15 циклов голосования в палате представителей. Больше раз конгрессмены не могли утвердить кандидатуру спикера только в середине XIX века — 44 раза потребовалось кандидатуре Уильяма Пеннингтона и 133 — Натаниэлю Бенксу.