Индия и Непал получают менее 1% глобального финансирования качества воздуха, отчет показывает резкое неравенство

CentralAsia (MNG) - В отчете Фонда «Чистый воздух» и Инициативы по климатической политике показано, что Индия и Непал получили менее 1% от 17,3 миллиардов долларов, предоставленных международными спонсорами на борьбу с загрязнением воздуха в период с 2015 по 2021 год.

Напротив, значительные 86 процентов этого финансирования были направлены всего лишь в пять стран: Китай (37%), Филиппины (20%), Бангладеш (17%), Монголию (6%) и Пакистан (6%).

В докладе подчеркивается неравенство в распределении финансирования и необходимость более справедливого распределения для решения проблемы загрязнения воздуха.

Индия и Непал получают менее 1% глобального финансирования качества воздуха, отчет показывает резкое неравенство.

Недавний отчет под названием «Состояние глобального финансирования качества воздуха в 2023 году», опубликованный британским фондом Clear Air Fund в сотрудничестве с Инициативой по климатической политике, выявляет различия в распределении финансирования на борьбу с загрязнением воздуха в период с 2015 по 2021 год.

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