Ночью 4 октября ПВО над Белгородской, Брянской и Курской областей уничтожила 31 украинский беспилотник, - Минобороны России

CentralAsia (CA) - Ночью 4 октября дежурные средства ПВО над территорией Белгородской, Брянской и Курской областей перехватили и уничтожили 31 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, сообщает Министерство обороны России.

Также в северо-западной части акватории Черного моря действиями самолетов ВКС России пресечена попытка проникновения на территорию Крыма десантной группы ВСУ, следовавшей в направлении мыса Тарханкут на быстроходном военном катере и трех гидроциклах, утверждает ведомство.