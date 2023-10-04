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Ночью 4 октября ПВО над Белгородской, Брянской и Курской областей уничтожила 31 украинский беспилотник, - Минобороны России

CentralAsia (CA) -  Ночью 4 октября дежурные средства ПВО над территорией Белгородской, Брянской и Курской областей перехватили и уничтожили 31 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, сообщает Министерство обороны России.

Также в северо-западной части акватории Черного моря действиями самолетов ВКС России пресечена попытка проникновения на территорию Крыма десантной группы ВСУ, следовавшей в направлении мыса Тарханкут на быстроходном военном катере и трех гидроциклах, утверждает ведомство.

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