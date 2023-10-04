В Каспийском море пересохла часть залива Туркменбаши, а море отступило от берега на 12 км

CentralAsia (KZ) - Из-за быстрого снижения уровня воды в Каспийском море полностью пересохла северо-восточная часть залива Туркменбаши, сообщает «Метеожурнал».

По данным СМИ, залив Туркменбаши — мелководный. Ранее его максимальная глубина не превышала 6 метров, а средняя составляла около 3 метров.

С 2011 года уровень моря снизился на 145 сантиметров, из них на 71 см только за последние 6 лет. Отмечается, что с 2017 года море отступило от берега на 12 километров.

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