Министр юстиции Монголии стал мэром Улан-Батора

CentralAsia (MNG) - На состоявшемся сегодня очередном заседании правительства премьер-министр Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай распорядился активизировать операцию «Пять Ш» по борьбе с коррупцией в столице и пообещала, что правительство окажет всестороннюю поддержку борьбе с коррупцией в столице.
Премьер-министр Монголии поручил членам правительства и руководителям министерств и ведомств в рамках плана по комплексному решению проблем столицы предпринять действия по следующим направлениям.
Оно включает:
1. Усилить операцию «5 Ш» в столице и провести широкую проверку.
2. Уточнить правовую базу столицы.
3. Провести полные структурные реформы.
4. Обновить уровень качества жизни в столице.
5. Исправить незапланированное выделение земель и городское развитие.
В рамках этой цели премьер-министр представил политическое решение о назначении министра юстиции и внутренних дел Нямбаатара Хишгээ губернатором столицы и мэром Улан-Батора.
«Правительство будет уделять особое внимание решению проблем, возникших в столице», - заявил главный секретарь кабинета министров Амарбаясгалан Дашзэгвэ, министр Монголии и председатель правительства Монголии.