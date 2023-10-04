Министр юстиции Монголии стал мэром Улан-Батора

Нямбаатар Хишгээ

CentralAsia (MNG) - На состоявшемся сегодня очередном заседании правительства премьер-министр Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай распорядился активизировать операцию «Пять Ш» по борьбе с коррупцией в столице и пообещала, что правительство окажет всестороннюю поддержку борьбе с коррупцией в столице.

Премьер-министр Монголии поручил членам правительства и руководителям министерств и ведомств в рамках плана по комплексному решению проблем столицы предпринять действия по следующим направлениям.

Оно включает:

1. Усилить операцию «5 Ш» в столице и провести широкую проверку.

2. Уточнить правовую базу столицы.

3. Провести полные структурные реформы.

4. Обновить уровень качества жизни в столице.

5. Исправить незапланированное выделение земель и городское развитие.

В рамках этой цели премьер-министр представил политическое решение о назначении министра юстиции и внутренних дел Нямбаатара Хишгээ губернатором столицы и мэром Улан-Батора.

«Правительство будет уделять особое внимание решению проблем, возникших в столице», - заявил главный секретарь кабинета министров Амарбаясгалан Дашзэгвэ, министр Монголии и председатель правительства Монголии.

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