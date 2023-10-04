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В Казахстане численность населения составила почти 20 млн человек

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане на 1 сентября численность населения страны на 1 сентября составила 19 млн 944 тыс. 726 человек. Об этом сообщает Бюро национальной статистики.

12 млн 368 тыс. 662 человека в стране относятся к городскому населению, 7 576 064 — к сельскому.

С начала года население страны увеличилось на 177 тыс. человек, из них 172 тыс. и — за счет естественного прироста (количество родившихся превысило количество умерших), 5,8 тыс. человек — положительное сальдо миграции.

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