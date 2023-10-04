Установлена личность одного их смертников, устроивших теракт у здания МВД в Анкаре. Им оказался член запрещенной организации РПК

CentralAsia (CA) - Один из смертников, устроивших теракт у здания МВД в Анкаре, установлен. Он идентифицирован как член запрещенной в Турции организации Рабочая партия Курдистана (РПК) Озкан Шахин. Об этом 2 октября сообщила турецкая газета Yeni Şafak со ссылкой на МВД Турции.

«В ходе исследований один из террористов был идентифицирован и признан членом сепаратистской террористической организации РПК. Работа по выявлению другого террориста продолжается», - говорится в заявлении МВД Турции.

При осмотре места нападения обнаружили 9,7 килограммов взрывчатого вещества С-4, содержащего гексоген, 3 ручные гранаты, гранатомет, пистолет с глушителем марки «Глок», пистолет марки «Блоу», пистолет М-4, длинноствольное ружье марки «Карабин», длинноствольное ружье марки АК-47».

Также исследовали автомобиль террористов. Выяснилось, что машина принадлежит гражданину Турции, ветеринарному технику Микаилу Бозлагану, которого убили, а машину украли, говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что рабочая партия Курдистана (РПК) взяла ответственность за теракт у здания МВД в Анкаре.