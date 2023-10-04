Имена лауреатов Нобелевской премии по химии объявили раньше времени

CentralAsia (KZ) - Нобелевская премия по химии 2023 года присудили американцам Мунги Бавенди и Луиcу Брюсу, а также россиянину Алексею Екимову за открытие и синтез квантовых точек. Все ученые работают в США, сообщает Euronews.

Ранее произошел казус — Шведская королевская академия наук преждевременно разослала письма с указанием победителей на несколько часов раньше. В Королевской академии наук тогда заявили, что решение о том, кто получит премию, пока не принято, и следует дождаться официального объявления.

В разосланном списке были Мунги Бавенди, Луиc Брюс и Алексей Екимов. В итоге имена лауреатов совпали с теми, которые были указаны в "случайных" письмах.

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