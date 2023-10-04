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Шавкат Мирзиёев посетит Россию с официальным визитом

CentralAsia (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 5-7 октября посетит Россию с официальным визитом. Об этом сообщается на сайте главы республики.

Визит состоится по приглашению президента России Владимира Путина.

Ожидаются переговоры лидеров двух государств в городе Москва. Мирзиеев также встретится с председателем правительства России Михаилом Мишустиным.

В повестку дня предстоящих встреч включены вопросы дальнейшего углубления двусторонних отношений стратегического партнерства и союзничества. Особое внимание будет уделено расширению практического сотрудничества, прежде всего в торгово-экономической, инвестиционной, миграционной и гуманитарной сферах.

Программой официального визита предусмотрена поездка президента Узбекистана в Татарстан, где будут проведены переговоры с раисом республики Рустамом Миннихановым.

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