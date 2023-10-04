В Европе растет число случаев заражения COVID-19. В европейских странах ведутся новые кампании по вакцинации

CentralAsia (CA) - На фоне роста числа случаев заражения COVID-19, многие европейские страны ведут новые компании по вакцинации против данного вируса, сообщает euronews

По данным Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC), число случаев заражения COVID-19 растёт более чем в половине европейских стран. Около 73% жителей стран ЕС и Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) прошли первичный курс вакцинации COVID-19, 14% - второй.

На этой неделе во Франции началась новая кампания по вакцинации против COVID-19. Прививка является бесплатной и может быть сделана любому желающему в стране.

Также в таких странах Европы как Германия, Испания, Нидерланды Пошла, Болгария и другие, уже начались новые кампании по вакцинации, призывая граждан получить ревакцинацию.

Получить бустерную вакцинацию активно рекомендуют именно уязвимым слоям населения: людям старше 60 лет, беременным, со слабым иммунитетом, постояльцам домов престарелых, с повышенным риском развития тяжёлых заболеваний.