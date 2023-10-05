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Монгольский боксер завоевал золотую медаль Азиатских игр

CentralAsia (MNG) -  4 октября, боксер спорткомитета «Алдар» Чинзориг Баатарсух (до 63.5 кг) завоевал золотую медаль на 19-х Азиатских играх, проходящих с 23 сентября по 8 октября в китайском городе Ханчжоу.

Он одолел Лай Чжуэня (賴主恩) из Тайваня, участника летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро со счетом 3:0. На протяжении трёх раундов Чинзориг доминировал над тайваньским боксёром.

Лай Чжуэнь — тайваньский боксёр, представитель лёгкой весовой категории. Выступает за национальную сборную Тайваня по боксу с 2013 года, победитель и призёр турниров международного значения, участник летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.

В воскресенье, 1 октября, Есугэн Оюунцэцэг выступавшая в соревнованиях по женскому боксу в весовой категории до 50 кг, добавила еще одну бронзовую медаль в копилку сборной Монголии.

источник: Middle Asian News

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