Объем торгов Монгольской фондовой биржи превысил ₮3 трлн за 9 месяцев 2023 года

CentralAsia (MNG) - Монгольская фондовая биржа (MSE) превысила объем торгов монгольских тугриков (MNT) в 3 триллиона ($863,8 млн) за 9 месяцев 2023 года, что стало важной вехой, достигнутой после успешной продажи на бирже 387 000 акций 43 компаний и угля на сумму 207 млн тугриков.

По данным отдела маркетинга и связей с общественностью биржи, включение капитала в пять крупнейших банков Монголии и внедрение 13 новых торговых продуктов в 2023 году на MSE сыграли решающую роль в повышении торговой активности.

Кроме того, более 60% из более чем 3 триллионов тугриков объема торговли приходится на торговлю углем и железной рудой, добавил он.

Биржа управляет системой Millennium для торговли ценными бумагами, расчетов, депозитов и контроля. Он был введен в рамках генерального операционного соглашения, заключенного с Лондонской фондовой биржей.

Инвесторы MSE могут участвовать в онлайн-торговле.

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