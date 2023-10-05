Азиатский фонд и Госуниверситет Монголии запускают первую программу гендерных исследований

CentralAsia (MNG) - В рамках значительного шага по продвижению гендерного равенства и расширению прав женщин в Монголии Азиатский фонд при поддержке фондов Lotus Circle и Госуниверситета Монголии (ГУМ) совместно запустил первую в стране программу гендерных исследований. Подписание Меморандума о взаимопонимании (МоВ) между двумя организациями знаменует собой важную веху в сфере образования и гендерной пропаганды в Монголии.

В подписании Меморандума приняли участие ключевые заинтересованные стороны из Национального комитета по гендерному равенству, Департамента антропологии и археологии ГУМ, а также члены целевой группы Программы гендерных исследований. Мероприятие подчеркивает стремление Азиатского фонда и ГУМ продвигать гендерные исследования как междисциплинарную область, которая может предоставить студентам из разных слоев общества специализацию по гендерным вопросам, необходимую для устранения гендерного неравенства на всех уровнях общества.

Марк Кениг, представитель Азиатского фонда в Монголии, выразил свой энтузиазм по поводу сотрудничества, заявив: «Это партнерство между Азиатским фондом в Монголии и ГУМ означает значительный шаг на пути к гендерному равенству. Запуская первую в Монголии специальную программу гендерных исследований, мы воспитываем новое поколение лидеров и защитников, которые будут отстаивать гендерное равенство по всей стране».

Бадарч Дэндэв, президент Госуниверситета Монголии, подчеркнул важность программы, заявив: «ГУМ гордится включением гендерных исследований в нашу учебную программу, и это важный шаг на пути к построению более инклюзивного общества. Мы верим, что это партнерство не только принесет пользу нашим студентам, но также окажет положительное и долгосрочное влияние на развитие Монголии».

Энхбаяр Төмөр-Өлзий, секретариат и глава Национального комитета по гендерному равенству, заключила: «Приверженность Монголии гендерному равенству продолжает расти, и запуск этой программы гендерных исследований является важным событием, которое отражает решимость страны продвигать права женщин. бросить вызов гендерным стереотипам и создать более справедливое общество для всех».

Программа начнется в весеннем семестре 2023–2024 годов, и ожидается, что широкий круг студентов зарегистрируется и будет участвовать в курсах с академической и практической точки зрения. Азиатский фонд поддержит стипендии на оплату обучения для 20 студентов, внесет свой вклад в первоначальную программу и запуск исследований, посвященных экономике ухода.

Asia Foundation — это некоммерческая международная организация развития, целью которой является улучшение жизни и расширение возможностей во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе. Основываясь на многолетнем опыте и глубоком местном опыте, наша работа сосредоточена на управлении, расширении прав и возможностей женщин и гендерном равенстве, инклюзивном экономическом росте, действиях в области окружающей среды и климата, а также региональных и международных отношениях. Фонд работает более чем в 20 странах через 18 офисов в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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