Исполнительный совет МВФ завершает консультации 2023 года по Статье IV с Монголией

CentralAsia (MNG) - Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) завершил консультации с Монголией в соответствии со Статьей IV [1] в четверг, 14 сентября 2023 года, рассмотрел и одобрил аттестацию персонала без заседания.

В 2022 году темпы роста восстановились до 5,0 процента, а внешняя позиция стабилизировалась в результате возобновления работы Китая, решительных усилий правительства по увеличению экспорта и притока финансирования частного сектора. После достижения пика в середине 2022 года общая инфляция постепенно снизилась до 10,6 процента в июне 2023 года, что во многом отражает падение мировых цен. Базовая инфляция также начала замедляться. В свете улучшения экономической ситуации дополнительный бюджет на 2023 год, принятый в июне 2023 года, предусматривает значительное и постоянное повышение заработной платы, пособий и пенсий. Ожидается, что активная фаза в горнодобывающем секторе и бюджетная экспансия помогут поддержать уверенный рост в 2023 году.

Ожидается, что проциклическая бюджетная экспансия на начальном этапе будет стимулировать экономический рост. Однако при неизменной налогово-бюджетной политике ожидается, что инфляция вырастет и останется выше целевого диапазона, установленного Банком Монголии (БМ) в среднесрочной перспективе, и внешнее давление может возобновиться. Эти факторы, вероятно, будут оказывать давление на негорнодобывающий сектор и перспективы роста начиная с 2024 года. Без мер по консолидации ожидается, что общий бюджетный баланс ухудшится с профицита в 2022 году до большого дефицита к 2024 году, что приведет к росту государственного долга и поставит под угрозу экономическую стабилизацию Монголии.

Риски, связанные с базовым прогнозом, смещены в сторону снижения. Высокий внешний долг Монголии, ограниченные внешние буферы и зависимость от импорта и экспорта сырьевых товаров делают ее уязвимой для внешних потрясений. Дополнительные промахи в политике перед парламентскими выборами в июне 2024 года могут создать дополнительные риски для макроэкономической стабильности, равно как и снижение экспорта угля по сравнению с запланированным.

Бюджетная консолидация и соблюдение бюджетных правил необходимы для сохранения с таким трудом достигнутой в последнее время экономической стабилизации Монголии. Корректировка на 4 процента ВВП в 2023–2024 годах, подкрепленная бюджетными реформами, могла бы помочь добиться упорядоченного разрешения макроэкономического и внешнего давления, одновременно улучшая динамику долга. Такие корректировки будут соответствовать заявленным намерениям придерживаться FSL. Бюджетные реформы должны отдавать приоритет капитальным затратам проектам с высокой доходностью и высокими показателями эффективности; сдержать фонд заработной платы, отменив надбавки к заработной плате, удерживая реальную заработную плату постоянной в течение нескольких лет и постепенно рационализируя работу государственных служащих; сокращение налоговой задолженности и налоговых расходов; адресность социальной помощи; обеспечение большей прогрессивности подоходного налога; и проведение пенсионной реформы.

Банк Монголии должен продолжать обеспечивать гибкость ER и оппортунистически накапливать GIR. Учитывая более жесткие глобальные финансовые условия, планы управления внешними обязательствами отечественных предприятий и их способность привлекать адекватное внешнее финансирование для финансирования внутренних операций и поддержания кредитных линий в иностранных банках должны тщательно контролироваться. Правительство должно погасить внешние обязательства DBM за счет новых внешних заимствований и обеспечить адекватное соблюдение монгольского закона о валютных расчетах и требований по репатриации государственных предприятий.

Внутренние финансовые условия должны быть ужесточены, чтобы сдержать инфляцию. Эффективное обеспечение соблюдения и гармонизация макропруденциальной политики между банками и НБФО могли бы помочь сдержать потребительское кредитование на основе заработной платы, равно как и окончательное прекращение квазифискальных операций. Выпуск внутренних долговых обязательств посредством рыночных аукционов может помочь сдержать избыточную ликвидность. Хотя текущая позиция денежно-кредитной политики остается приемлемой, Банк Монголии должен быть готов к дальнейшему ужесточению политики, если инфляционное давление или долларизация возрастут. Укрепление операционной автономии Банка Монголии и основы денежно-кредитной политики поможет укрепить доверие и улучшить передачу политики. Хотя прекращение квазифискальных операций Банка Монголии является позитивным событием, непогашенные остатки должны быть переданы правительству без привлечения каких-либо государственных посредников.

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