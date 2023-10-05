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Вчера начался Национальный день посадки деревьев

CentralAsia (MNG) -  За три года по всей стране было посажено 20 миллионов деревьев.

Согласно распоряжению Президента Монголии 2010 года ежегодно проводится Национальный день посадки деревьев.

А этой осенью Национальный день посадки деревьев прошел с 4 по 16 октября 2023 года.

Национальный день посадки деревьев преследует цели уважения традиционных монгольских обычаев любви к Родине и окружающей среде, привлечения всех к восстановлению и охране природы, активизации мероприятий, реализуемых в области увеличения лесных запасов и зеленых насаждений, а также создания это должно быть национальное движение.

В Национальный день посадки деревьев граждан призывают сажать деревья, кустарники, кустарники и цветы и продолжать их защищать.

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