Хурэлсух напомнил активизировать реформирование системы срочной воинской службы

CentralAsia (MNG) - Президент Монголии и Главнокомандующий Вооружёнными Силами Хурэлсух Ухнаа принял участие в научно-методическом совещании руководства Вооружённых Сил.

Президент напомнил активизировать реформирование системы призывной военной службы, еще больше активизировать внедрение передовых технологий, инноваций, экспериментов, результатов исследований, изобретений и рациональных предложений, повысить качество и эффективность системы военно-профессионального образования и подготовки, повысить участие в миротворческих операциях и напомнил, что особое внимание следует уделять лидерству, этике и зрелости руководства и военного персонала.

В совещании, организованном на тему «Управление преобразованиями и военная подготовка», принимают участие командующие Генеральным штабом Вооруженных Сил, военачальники, начальники Военного строительно-инженерного управления, командующие Вооруженными Силами и частями.

Они обсудили программную речь на тему «Интеграция управления изменениями с военной подготовкой» и получили теоретическую и методологическую информацию по темам «Методология управления изменениями», «Среда международной безопасности и Монголия» и «Управление изменениями и реформа государственной службы».

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