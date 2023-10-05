Прокуратура Монголии изучит опыт Германии

CentralAsia (MNG) - Главы отделов Генеральной прокуратуры посетили Генеральную прокуратуру Мюнхена (Бавария, Германия) и провели деловую встречу.

В ходе встречи стороны ознакомились со структурой, системой и направлениями деятельности прокурорских организаций двух стран, а также обменялись мнениями по вопросам углубления отношений и сотрудничества.

Стороны обсудили международные тенденции в расследованиях случаев отмывания денег, политику немецкой земли Бавария по цифровизации юридического сектора, внедрение современных передовых технологий в надзоре за прокуратурой, в том числе способы создания электронных файлов и цифровых доказательств. Монгольские прокуроры согласились подробно изучить опыт страны в этом отношении.

Баумлер Хёсль, заместитель генерального прокурора Мюнхена, руководитель Центрального отдела №8 по возвращению активов Баварии, Йоахим Эттенхофер, руководитель отдела №7 по связям с зарубежными странами и иностранными организациями в Германии, главный прокурор Йоахим Эттенхофер и доктор Мартин Вахтер, главный прокурор по профессиональным делам против адвокатов, налоговых консультантов, нотариусов и патентных поверенных, встретились с прокурорами Монголии.

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