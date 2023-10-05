Концерт открытия Монгольской государственной филармонии проведет дирижер УАФО РФ Энхбаатар

Энхбаатар Баатаржав

CentralAsia (MNG) - 51-й ежегодный концерт-открытие Государственной филармонии состоится 15 октября. Концерт под названием «New Season-2024» проведет дирижер Уральского академического филармонического оркестра России Энхбаатар Баатаржав.

С 1991 года Энхбаатар работает виолончелистом и помощником дирижера в Уральском академическом филармоническом оркестре Екатеринбурга, Россия, а с 1996 года — дирижером.

В программе концерта «New Season-2024» – произведения Антонина Дворжака, одного из представителей романтизма XIX века, известного чешского композитора, такие как «Симфония IX», «Водяной гоблин» и «Концерт для виолончели си минор 1 часть».

Следует отметить, что «Водяной гоблин» будет впервые исполнен в Монголии.

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