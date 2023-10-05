Учеников одной из школ Алматы перевели на удаленку из-за кори

CentralAsia (KZ) - В школе №172 в Алматы среди учащихся начальных классов выявлена корь, их почти на месяц перевели на дистанционное обучение, сообщает МИА «Казинформ».

В управлении образования города сообщили, что 20 сентября в школе была комиссия из специалистов санитарно-эпидемиологического управления Медеуского района.

Было рекомендовано перевести не вакцинированных от кори учащихся начальных классов на режим дистанционного обучения до окончания инкубационного периода, то есть до 16 октября.

Директором школы №172 с учетом рекомендаций было принято решение о переводе всех учащихся начальных классов (1-4) на онлайн-обучение до окончания инкубационного периода для недопущения дальнейшего распространения инфекции.

Сообщается, что во всех остальных школах города эпидемиологическая ситуация стабильная, находится под контролем эпидемиологов.

Согласно информации департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы, заболеваемость детского населения регистрируется преимущественно среди непривитых. Специалистами проводятся профилактические и противоэпидемическими мероприятия.

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