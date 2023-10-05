В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,6. Объявлена тревога о цунами
- Азия и мир, происшествия
- 9:30, 05 октября 2023
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CentralAsia (CA) - Поздно утром в четверг Метеорологическое агентство опубликовало предупреждение о цунами после землетрясения магнитудой 6,6 в западной части Тихого океана, при этом агентство прогнозирует волны высотой до 1 метра для островов в цепи Идзу.
Как сообщает The Japan Times, по прогнозам, волны высотой до 0,2 метра достигнут района, простирающегося от префектуры Тиба на востоке до префектуры Кагосима на западе.
Землетрясение произошло в 11 часов утра недалеко от Торисимы в цепи островов Идзу на глубине 10 километров.
Людям, проживающим в прибрежных районах и вблизи устьев рек, рекомендуется отступить на возвышенности.
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