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В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,6. Объявлена тревога о цунами

CentralAsia (CA) -  Поздно утром в четверг Метеорологическое агентство опубликовало предупреждение о цунами после землетрясения магнитудой 6,6 в западной части Тихого океана, при этом агентство прогнозирует волны высотой до 1 метра для островов в цепи Идзу.

Как сообщает The Japan Times, по прогнозам, волны высотой до 0,2 метра достигнут района, простирающегося от префектуры Тиба на востоке до префектуры Кагосима на западе.

Землетрясение произошло в 11 часов утра недалеко от Торисимы в цепи островов Идзу на глубине 10 километров.

Людям, проживающим в прибрежных районах и вблизи устьев рек, рекомендуется отступить на возвышенности.

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