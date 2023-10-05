Валютные резервы Монголии превышают $4 млрд

CentralAsia (MNG) - Валютные резервы Монголии снова превысили 4 миллиарда долларов США, заявил во вторник министр экономики и развития Хурэлбаатар Чимэд.

В конце сентября валютные резервы страны составляли 4,124 миллиарда долларов, что стало третьим месячным ростом подряд.

По данным центрального банка страны, из-за углубления дефицита текущего счета, вызванного внешними и внутренними экономическими условиями, валютные резервы страны сократились до 2,695 миллиарда долларов в конце августа 2022 года, достигнув самого низкого уровня с 2017 года.

Напомним, в 2020 году валютные резервы Монголии превысили 4,5 миллиарда долларов США.

По результатам анализа данных национальных центробанков, на первом месте в рейтинге по объему золотовалютных резервов занимает Китай с $3,371 трлн. Второе — у Японии с показателем $1,254 трлн. Третью строчку занимает Швейцария с $886 млрд.

источник: Middle Asian News

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