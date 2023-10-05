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На юге Украины ночью были сбиты 24 «шахеда»
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Пресс-атташе группировки ВСУ на юго-западе страны Наталья Гуменюк утром в телеэфире объявила, что, по предварительным данным, на юге страны ночью были сбиты 24 беспилотника-камикадзе, передает Би-би-си.

«Есть уже предварительные результаты — 24 „Шахеда“ были уничтожены в нашей зоне ответственности. … Окончательные результаты еще подведем и расскажем», - сказала Гуменюк.

Ночью, по ходу атаки двумя волнами «шахедов», украинские телеграм-каналы писали о взрывах в районе Кропивницкого (это административный центр Кировоградской области) и Миргорода на Полтавщине. В Миргороде расположен военный аэродром.

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