Казахстан с 9 октября введет ограничения на грузовые перевозки из Белоруссии

CentralAsia (KZ) - Министерство транспорта Казахстана с 9 октября вводит запрет на транспортировку в республику грузов третьих стран путем перецепки или перегрузки в Беларуси, сообщила пресс-служба Министерстве транспорта и коммуникаций РБ.

«На основании поступившей от Министерства транспорта Республики Казахстан информации, с 9 октября 2023 года планируется вступление в законную силу нормативного правового акта, предусматривающего запрет по международной перевозке грузов из третьих стран в Казахстан путем перецепки и перегрузки грузовых автотранспортных средств Беларуси», - говорится в сообщении белорусского министерства.

Ранее страны ЕС наложили запрет на грузоперевозки автотранспортными средствами, зарегистрированными в Беларуси и России. Минск принял ответные меры в отношении транспорта, зарегистрированного в ЕС, однако при этом установил, что грузовики из ЕС могут следовать через определенные пункты пропуска в специально установленные места для выполнения грузовых операций и перецепки, что позволило сохранить торговые цепочки.

Казахстан ранее вводил запрет на доставку грузов с перецепкой или перегрузкой в стране транзита, но затем отменил эту норму для белорусских перевозчиков до 1 января 2024 года.

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