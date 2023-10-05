Алиев отказался от участия в переговорах с Пашиняном в Испании из-за проармянской позиции посредников

CentralAsia (CA) - Президент Азербайджана Ильхам Алиев отказался от запланированной на этой неделе встречи с участием премьер-министра Армении Никола Пашиняна, организованной ЕС, передает Франс-Пресс.

Об этом сообщил представитель правительства Азербайджана агентству AFP в среду.

Спустя две недели после того, как Азербайджан провел военную операцию по восстановлению своего суверенитета на территории непризнанной республики Нагорный Карабах, в кулуарах саммита ЕС в Испании при посредничестве Франции, Германии и Европейского Совета должны были состояться переговоры.

«Азербайджан не счел нужным участвовать в переговорах в таком формате, – заявил AFP представитель азербайджанского правительства. – Алиев не будет участвовать в переговорах из-за "проармянских заявлений французских официальных лиц... и заявлений о поставках оружия и боеприпасов (в Армению), о военном сотрудничестве».

Напомним, что во вторник министр иностранных дел Франции Катрин Колонна, находясь с визитом в Армении, заявила, что Париж будет поставлять Еревану военную технику.

Решение Алиева было также вызвано «обвинениями, прозвучавшими вчера из уст председателя Совета ЕС Шарля Мишеля», добавил представитель правительства Азербайджана.

Он сослался на «антиазербайджанскую атмосферу» и заявил, что Баку хотел бы, чтобы встреча состоялась в Турции.

Мишель, который в последние годы выступал посредником на нескольких встречах между враждующими сторонами, критически отозвался о действиях Баку в Нагорном Карабахе.

Между тем премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в четверг прибудет в Испанию на переговоры с Евросоюзом, несмотря на то, что Алиев отказался от участия в этом мероприятии. Об этом сообщило в среду правительство Армении.

Пятисторонняя встреча с участием лидеров Франции, Германии, Армении, Азербайджана и председателя Совета ЕС Шарля Мишеля запланирована на четверг в Гранаде (Испания).