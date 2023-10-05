Талибы арестовали почти 200 «колдунов и ведьм»

CentralAsia (CA) - Министерство порока и добродетели, созданное в Афганистане после прихода к власти движения «Талибан», отчиталось о задержании почти 200 «колдунов и ведьм». Об этом сообщает телеканал TOLOnews со ссылкой на пресс-секретаря министерства Акифа Махаджара.

«Количество колдунов и ведьм, задержанных в провинциях, составляет более 100 человек. В Кабуле их число пока достигло 67. Некоторые из них — женщины, которые были задержаны и представлены судебной системе», — сказал Махаджар.

По его словам, дела задержанных уже переданы в шариатские суды.