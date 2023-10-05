экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Талибы арестовали почти 200 «колдунов и ведьм»

CentralAsia (CA) -  Министерство порока и добродетели, созданное в Афганистане после прихода к власти движения «Талибан», отчиталось о задержании почти 200 «колдунов и ведьм». Об этом сообщает телеканал TOLOnews со ссылкой на пресс-секретаря министерства Акифа Махаджара.

«Количество колдунов и ведьм, задержанных в провинциях, составляет более 100 человек. В Кабуле их число пока достигло 67. Некоторые из них — женщины, которые были задержаны и представлены судебной системе», — сказал Махаджар.

По его словам, дела задержанных уже переданы в шариатские суды.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com