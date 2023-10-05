В Казахстане объяснили перенос сроков поставки российского газа в Узбекистан

CentralAsia (UZ) - Казахстан планирует начать транзит газа из России в Узбекистан только в конце октября, а не с 1 октября, как планировалось. Министр энергетики Казахстана сообщил, что ремонтные работы газопровода ещё идут, а объёмы газа пока согласовываются.

На запрос «Газеты.uz» в пресс-службе Министерства энергетики Узбекистана не стали комментировать перенос поставок газа.

В июне правительство Узбекистана и «Газпром» подписали соглашение о поставках российского газа в страну, а также «дорожную карту» по подготовке газотранспортной системы к приёмке и транспортировке топлива.

Минэнерго Узбекистана сообщало, что соглашение с «Газпромом» заключено на два года, объём поставок составит 9 млн кубометров в сутки, годовой объём — почти 2,8 млрд кубометров.