Президент Узбекистана вылетел в Россию с официальным визитом

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CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 5 октября вылетел в Россию с официальным визитом по приглашению президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

В соответствии с программой пребывания Мирзиёев посетит города Казань и Москву, состоятся переговоры на высшем уровне в узком и расширенном составах.

Также запланированы встречи с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным и главой Татарстана Рустамом Миннихановым, а также посещение ряда объектов.