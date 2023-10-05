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Президент Узбекистана вылетел в Россию с официальным визитом
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 5 октября вылетел в Россию с официальным визитом по приглашению президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

В соответствии с программой пребывания Мирзиёев посетит города Казань и Москву, состоятся переговоры на высшем уровне в узком и расширенном составах.

Также запланированы встречи с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным и главой Татарстана Рустамом Миннихановым, а также посещение ряда объектов.

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