Президент Узбекистана вылетел в Россию с официальным визитом
- Узбекистан, политика
- 12:01, 05 октября 2023
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Иллюстративное фото
CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 5 октября вылетел в Россию с официальным визитом по приглашению президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
В соответствии с программой пребывания Мирзиёев посетит города Казань и Москву, состоятся переговоры на высшем уровне в узком и расширенном составах.
Также запланированы встречи с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным и главой Татарстана Рустамом Миннихановым, а также посещение ряда объектов.
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