В Самарканде с подозрением на инфаркт госпитализировали актера Кевина Спейси

CentralAsia (UZ) - В Самарканде с подозрением на инфаркт госпитализировали актера Кевина Спейси, пишет The Sun.

Спейси рассказал об инциденте на сцене Ташкентского международного кинофестиваля. Звезда «Карточного домика», которую в июле признали невиновной в девяти преступлениях на сексуальной почве, присутствовал на 15-м Ташкентском международном кинофестивале в Узбекистане, где и произошёл инцидент.

Выступая на фестивале, он рассказал, что во время экскурсии по городищу «Афросиаб» в Самарканде, почувствовал, что «вся его левая рука онемела примерно на восемь секунд».

«Сегодня я испытал нечто неожиданное. Я смотрел на эти необычные фрески на стенах и внезапно почувствовал, как вся моя левая рука онемела примерно на восемь секунд. Я отмахнулся от этого, но сразу рассказал людям, с которыми был, и мы немедленно поехали в медцентр. Я провел пол дня, сдавая различные анализы. Персонал позаботился обо мне и даже провел МРТ. Все оказалось совершенно нормально, и я благодарен, что это не что-то более серьезное. Но это также заставило меня задуматься о том, насколько хрупка жизнь – для всех нас», — сказал Спейси со сцены.

The Sun также сообщает, что были опасения, что у Спейси мог случиться инфаркт, однако позже врачи сообщили, что проблем со здоровьем нет.