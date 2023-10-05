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Польша впервые в истории развернула систему ПРО над Варшавой
// Минобороны Польши

CentralAsia (CA) -  Польские военные впервые развернули над столицей страны Варшавой систему противоракетной и противовоздушной обороны «Висла». Об этом сообщил министр обороны Польши Мариуш Блаща на своей странице в соцсети.

«Это историческое и знаковое событие. Впервые Варшава получает противоракетную оборону, основанную на системе PATRIOT. Уже с завтрашнего дня солдаты начнут дежурить по элементам этой современной системы», - написал он.

Сегодня министр встретился с солдатами из 37-й ракетной эскадрильи ПВО, начавшими дежурство на элементах системы PATRIOT в рамках процесса усиления системы ПВО.

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