Польша впервые в истории развернула систему ПРО над Варшавой

// Минобороны Польши

CentralAsia (CA) - Польские военные впервые развернули над столицей страны Варшавой систему противоракетной и противовоздушной обороны «Висла». Об этом сообщил министр обороны Польши Мариуш Блаща на своей странице в соцсети.

«Это историческое и знаковое событие. Впервые Варшава получает противоракетную оборону, основанную на системе PATRIOT. Уже с завтрашнего дня солдаты начнут дежурить по элементам этой современной системы», - написал он.

Сегодня министр встретился с солдатами из 37-й ракетной эскадрильи ПВО, начавшими дежурство на элементах системы PATRIOT в рамках процесса усиления системы ПВО.