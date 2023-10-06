Ван И: Китай будет работать с Монголией, чтобы подать пример в добрососедских отношениях

Ван И, Амарсайхан Сайнбуян // Chinese Foreign Ministry

CentralAsia (MNG) - Китай готов работать с Монголией над планированием обменов на высоком уровне и определением приоритетов сотрудничества, чтобы способствовать более глубокому развитию двусторонних связей, что еще больше подает пример в добрососедских отношениях, заявил в четверг высокопоставленный китайский дипломат Ван И.

Об этом заявил член Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая (КПК), директор аппарата Центральной комиссии по иностранным делам Ван И на встрече с заместителем премьер-министра Монголии Амарсайханом Сайнбуяном, прибывшим в Китай с целью приняли участие в третьем Китайском Трансгималайском форуме международного сотрудничества Сизан в Ньинчи, Сизанский автономный район на юго-западе Китая.

Ван отметил, что Китай и Монголия являются дружественными соседями, разделяющими не только общие горы и реки, но также и счастье, и горе.

Обе стороны должны руководствоваться важным консенсусом глав двух государств, придерживаться взаимного уважения независимости, суверенитета и территориальной целостности, а также уважения основных интересов и основных проблем друг друга, сказал Ван И, призвав обе стороны укреплять свои позиции. взаимное доверие, укреплять контакты и решительно развивать двусторонние отношения, чтобы добиться устойчивого прогресса в новую эпоху и способствовать построению китайско-монгольского сообщества с единой судьбой.

В свою очередь Амарсайхан заявил, что монголо-китайские отношения развиваются устойчивыми темпами, активизировалось сотрудничество в различных областях, особенно торгово-экономическое сотрудничество, которое сыграло важную роль в экономическом развитии Монголии.

Отметив, что монгольская сторона глубоко удовлетворена развитием двусторонних отношений и полна уверенности в их будущем, Амарсайхан заявил, что будет твердо проводить дружественную политику в отношении Китая, уважать коренные интересы друг друга и выводить двусторонние связи на новый уровень.

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