Новое соглашение о стипендии поможет монголам учиться во Внутренней Монголии

CentralAsia (MNG) - По приглашению министра иностранных дел Монголии Батцэцэг Батмөнх секретарь Компартии Внутренней Монголии автономного района Китайской Народной Республики (КНР) Сунь Шаочэн 1-5 октября 2023 года находился с официальным визитом в Монголии.

На официальных переговорах с секретарем Компартии Сунь Шаочэном стороны обсудили возможности расширения сотрудничества между Монголией и Автономным Районом Внутренней Монголии КНР в торговле, экономике, инвестициях, инфраструктуре, энергетике, туризме, образовании, культуре и гуманитарной сфере. в рамках отношений всестороннего стратегического партнерства Монголии и Китайской Народной Республики.

В ходе визита было подписано несколько соглашений о сотрудничестве, в том числе Соглашение о стипендиях между Министерством образования и науки Монголии и Народным правительством Автономного района Внутренняя Монголия для обучения монгольских студентов во Внутренней Монголии. Соглашение подписали директор департамента внешних связей и сотрудничества Министерства образования и науки Монголии Нарантуяа Ш и заместитель председателя Палаты образования Внутренней Монголии Чжан Цзюнь Си.

С 31 декабря 2024 года монгольские студенты смогут учиться в университетах Внутренней Монголии: в соответствии с Соглашением будет выделено 200 мест для получения степени бакалавра, 40 мест для получения степени магистра и 20 мест для получения степени доктора.

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