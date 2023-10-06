Вице-премьер Монголии встретился с главой МИД Пакистана в КНР

CentralAsia (MNG) - Вице-премьер Монголии Амарсайхан Сайнбуян встретился с Министром иностранных дел Исламской Республики Пакистан Джалилом Аббасом Джилани и обсудил вопросы углубления дружественных отношений и сотрудничества между двумя странами, увеличение частоты политических диалогов и развития взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, культурной и других областях. Встреча состоялась в рамках рабочего визита Заместителя премьер-министра Монголии в Тибетский автономный район КНР, сообщила в среду пресс-служба правительства.

В ходе встречи Амарсайхан выразил свои соболезнования в связи с проливными дождями и наводнениями в Пакистане, которые привели к гибели многих людей и нанесли значительный ущерб стране. «Взаимные визиты на высоком уровне играют важную роль в развитии отношений и сотрудничества между двумя странами. За 60-летнюю историю дипломатических отношений между двумя странами не было взаимных визитов на высоком уровне. Поэтому я уверен в расширении отношений и сотрудничества между Монголией и Пакистаном и активизации политического диалога в новом шестидесятилетии», — сказал он.

Министр иностранных дел Пакистана Джалил Аббас Джилани выразил свое согласие с предложением заместителя премьер-министра Амарсайхана и подчеркнул, что он сосредоточится на дальнейшем улучшении сотрудничества между двумя странами.

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