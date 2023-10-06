Путин: В телах Пригожина и его спутников, погибших в авиакатастрофе, обнаружены фрагменты гранат

// Пресс-служба Кремля

CentralAsia (CA) - Президент России Путин заявил, что в телах основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и других людей, погибших 23 августа в авиакатастрофе в Тверской области, обнаружены фрагменты гранат, сообщает Би-би-си.

«Мне руководитель Следственного комитета докладывал на днях, что в телах погибших при авиакатастрофе обнаружены фрагменты ручных гранат. Внешнего воздействия на самолет не было. Это уже установленный факт— результаты экспертизы, проведенной Следственным комитетом РФ», — сказал Путин, выступая в дискуссионном клубе «Валдай».

По словам Путина, следствие по делу о крушении самолета Пригожина еще не завершено.

Под селом Куженкино Бологовского района Тверской области 23 августа разбился самолет, сообщает телеграм-канал «112». в списке пассажиров значился Евгений Пригожин.

Росавиация опубликовала список пассажиров разбившегося Embraer.

27 августа Следственный комитет РФ подтвердил гибель Евгения Пригожина.

В июне 2023 года он запомнился своим мятежом, который внезапно завершил.

23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил российских военных в нанесении удара по лагерю наемников, Минобороны России опровергло это.

Чуть позже Евгений Пригожин призвал всех жителей России присоединиться к нему.

Он объявил, что собирается «восстановить справедливость» в армии и в России в целом и призвал «не оказывать сопротивление».

ФСБ возбудила уголовное дело на Пригожина из-за призыва к мятежу.

Однако, когда до Москвы осталось 200 км, по его словам, Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» разворачивает свои колонны и уходит обратно в полевые лагеря.

Говорилось, что Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным. Тот согласился остановить движение «Вагнера» на территории РФ.

В Кремле заявляли, что Пригожин уедет в Белоруссию, а дело против него прекратят. По данным российских СМИ, уголовное дело о мятеже, которое завели на Пригожина, не было прекращено.

Позднее Лукашенко подтвердил приезд Пригожина в Беларусь.