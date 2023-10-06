Монгольские банки получат выгоду от сильного роста, подкрепленного ростом добычи полезных ископаемых, — Fitch

CentralAsia (MNG) - Операционная среда для банков в Монголии будет благоприятной благодаря сильному среднесрочному экономическому росту, подкрепленному ростом добычи в горнодобывающей промышленности, сообщило агентство Fitch Rating 5 октября в комментарии к нерейтинговому действию.

«Рост кредитов ускорился в первом полугодии 2023 года благодаря улучшению условий ведения бизнеса и тому, что крупные банки выполнили требования IPO, которые предоставили им более высокую капитальную базу для поддержки роста», — заявили в рейтинговой компании.

В нем добавлено: «Мы считаем, что надлежащий контроль рисков в периоды быстрого роста станет ключевым дифференцирующим фактором для профилей рисков банков и качества активов. Мы ожидаем, что банки будут более дисциплинированно балансировать между ростом и капитализацией, учитывая улучшение нормативной базы в последние годы».

Fitch ожидает, что доходы монгольских кредиторов будут продолжать поддерживаться здоровым экономическим ростом в среднесрочной перспективе, несмотря на сильную конкуренцию.

По оценкам Fitch, показатели проблемных кредитов (ППК) постепенно улучшаются благодаря благоприятным условиям для бизнеса и более быстрому росту кредитования.

«Промежуточные результаты крупнейших банков Монголии в 2023 году были стабильными: более высокая чистая прибыль и более низкие затраты по кредитам компенсировали влияние на операционные расходы высокой инфляции и волатильности валютного курса», — заключило Fitch.

источник: Middle Asian News

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