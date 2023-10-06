Платежный баланс Монголии достиг $551,5 млн

CentralAsia (MNG) - По данным ЦБ Монголии, на конец августа платежный баланс продемонстрировал профицит в размере 551,49 млн долларов США. Это трехкратный рост по сравнению с прибылью за аналогичный период прошлого года, сообщает Bloombergtv.

Что касается внешней торговли, ЦБ Монголии отмечает, что платежный баланс, как ожидается, по-прежнему будет прибыльным в конце года, наряду с уменьшением импорта потребительских и промышленных товаров. Иными словами, благодаря восстановлению торговых портовых операций с Китаем и улучшению условий транспортировки физический объем экспорта угля достиг исторического максимума в 2023 году.

Кроме того, цены на основные минеральные продукты, такие как медь, уголь и железная руда, на международном рынке по-прежнему выше среднего уровня во время пандемии, что приведет к увеличению доходов, получаемых от экспорта, и, как ожидается, увеличится на 2,2 млрд долларов США по сравнению с предыдущим годом, по данным ЦБ.

В этом году ежегодные инвестиции проекта Оюу-Толгой, как ожидается, составят около 1,2 млрд долларов США, но поскольку с 2024 года переход к устойчивому производству будет сокращаться, прямые иностранные инвестиции будут уменьшаться, поэтому в ЦБ уточняют, что необходим замещающий приток капитала.

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