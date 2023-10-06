В Монголии на электроэнергию могут повыситься в первой половине следующего года

CentralAsia (MNG) - 2 октября министр энергетики Чойжилсурэн Баттогтох ответил на вопросы журналистов о тарифах на энергоносители. Он сказал: «На протяжении многих лет мы говорили о приведении цены на энергоносители в соответствие с рыночными принципами и доведении ее до реальной стоимости. Если доходы экономики, граждан и предприятий стабилизируются в первой половине следующего года, мы будем говорить о повышении цены на электроэнергию. В противном случае потери энергетического сектора в этом году оцениваются примерно в 200 миллиардов тугриков. Итак, у нас нет другого выбора, кроме как повысить цену на энергоносители. Однако мы опасаемся принимать такое решение, когда доходы нестабильны после потрясений мировой экономики из-за пандемии и российско-украинской войны».

Министр также заявил: «Потребление энергии в Монголии уже давно превышает установленную мощность. Эту проблему невозможно решить за один год. Но эта зима может быть немного спокойнее. Мы работаем над установкой аккумуляторной системы хранения мощностью 80 МВт на подстанции Сонгино в конце ноября – начале декабря. На Дорнодской электростанции будет добавлено 50 МВт мощности. По сравнению с прошлым годом потребление вырастет на шесть-семь процентов, то есть будет на уровне прошлого года. Первая очередь Бөөрөлжитской электростанции мощностью 150 МВт будет установлена в четвертом квартале 2024 года. Следующий блок мощностью 150 МВт мы планируем ввести в эксплуатацию в первом и втором кварталах 2025 года. В этом случае это означает, что у нас будут некоторые запасы энергии с 2025 года».

Операционные убытки энергетического сектора составили 45,1 млрд тугриков в 2010 году, 18,9 млрд тугриков в 2015 году, 88,1 млрд тугриков в 2020 году и 187,3 млрд тугриков в 2022 году. Некоторые СМИ сообщили, что Россия может прекратить поставки энергии в Монголию и другие страны с этого месяца. или может уменьшить сумму. Отвечая на вопрос, министр ответил: «Не было никаких дискуссий о прекращении поставок нам энергии».

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