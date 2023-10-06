Монгольский импорт составляет 97% внутреннего спроса на фрукты

CentralAsia (MNG) - По данным Bloombergtv, по всей стране выращивают 7 тысяч гектаров фруктов и ягод, но это обеспечивает лишь три процента внутренних потребностей. Другими словами, Монгольская национальная ассоциация фруктов и ягод сообщила, что «97 процентов имеющихся фруктов импортируются, и ежегодно тратится от 50 до 60 миллионов долларов США».

В прошлом году в Министерстве продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности подчеркнули, что импортировано более 40 тысяч тонн фруктов и ягод. Около 40 отечественных фабрик и мастерских ежегодно заготавливают от 2000 до 5000 тонн фруктов и ягод, а около 2500 тонн реализуют вручную.

Фрукты и ягоды, выращенные внутри страны, более качественные, чем импортная продукция, поэтому и цена выше. Монгольская национальная ассоциация фруктов и ягод отмечает, что это негативно влияет на продажи, и у заводов мало возможностей работать на полную мощность.

На долю облепихи приходится более 90 процентов фруктов и ягод отечественного производства. Монголия занимает третье место в мире по запасам природных ресурсов облепихи. Поэтому облепиховое масло и концентрированный сок экспортировались в небольших количествах.

В ООО «Эко-Эрдэнэ» сообщили: «Монгольская облепиха и черника более питательны, чем импортные, поскольку растут в дикой природе. Поэтому их покупают такие страны, как Китай, Япония и Южная Корея. Основными вопросами экспорта являются таможенное оформление и доставка. Хотя надзор за импортируемыми фруктами и ягодами слабый, для их экспорта требуется много документов».

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