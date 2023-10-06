Всемирный банк понизил прогноз роста ВВП Монголии на 0,1%

CentralAsia (MNG) - Всемирный банк провел презентацию своих оценок для стран Восточной Азии и Тихоокеанского региона (ВАТ) и представил прогноз роста ВВП Монголии, который был снижен на 0,1 процента по сравнению с апрельскими прогнозами. Всемирный банк также понизил прогноз экономического роста на 2024 год до 6,1 процента.

В отчете говорится, что к концу 2022 года Монголия превысила уровень производства, существовавший до пандемии. Перспективы потребления в Китае также подвержены рискам снижения. Монголия особенно открыта для Китая как направление экспорта строительных материалов. Влияние замедления потребления в Китае и Монголии на годовой рост ВВП в 2024 году составит около отрицательных 0,3 процента. Кроме того, влияние на годовой рост ВВП в следующем году от снижения инвестиций в жилищное строительство в Китае и Монголии составит около отрицательных 0,15 процента.

Увеличение государственных расходов за последнее десятилетие не сопровождалось ростом доходов, а доля государственных расходов в ВВП в странах ВП в среднем увеличивалась. Бремя выплаты процентов увеличивается по всему региону по мере роста процентных ставок и является значительным в Монголии.

Приоритеты политики различаются в странах ВП. В Монголии управление банками и независимость монгольского банка необходимо усилить по мере перехода надзора от подхода, основанного на соблюдении требований, к подходу, основанному на риске.

Что касается региональных перспектив, Всемирный банк ухудшил свои прогнозы по развивающимся экономикам стран EAP в следующем году из-за медленной экономики в Китае. Банк ожидает, что рост регионального ВВП в 2024 году составит 4,5 процента по сравнению с 4,8 процента в апреле. В банке также отметили, что улучшение внешних условий может привести к 4,7 процента без Китая в следующем году. Если Китай продолжит сталкиваться с постоянными внутренними трудностями, это повлияет на перспективы региона, ограничив его рост до 4,4 процента в 2024 году. Они также заявили, что потенциальные риски, такие как международная напряженность и стихийные бедствия, могут еще больше ухудшить региональную экономическую ситуацию.

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