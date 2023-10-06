экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
АБР одобрил Монголии кредит в $100 млн

CentralAsia (MNG) -  Азиатский банк развития одобрил кредит в размере 100 млн долларов для укрепления финансовой и экономической устойчивости Монголии, сообщается на официальной веб-странице АБР.

“Монголия уязвима к волатильности товарных рынков и другим внешним потрясениям из-за своей зависимости от доходов от добычи полезных ископаемых”, - сказал главный специалист АБР по государственному управлению Ханс ван Рейн. “Чтобы противостоять воздействию этой волатильности, подпрограмма 1 «Укрепление бюджетной, финансовой и экономической устойчивости» поддерживает реформы, направленные на усиление мобилизации налоговых поступлений, управление долгом, стабильности банковского сектора и роли частного сектора в экономическом развитии”, - добавил он.

Ожидается, что реформы укрепят среду для развития частного сектора посредством соответствующих правовых реформ, поддержки государственно-частного партнерства и повышения эффективности Банка развития Монголии.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com