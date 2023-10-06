АБР одобрил Монголии кредит в $100 млн

CentralAsia (MNG) - Азиатский банк развития одобрил кредит в размере 100 млн долларов для укрепления финансовой и экономической устойчивости Монголии, сообщается на официальной веб-странице АБР.

“Монголия уязвима к волатильности товарных рынков и другим внешним потрясениям из-за своей зависимости от доходов от добычи полезных ископаемых”, - сказал главный специалист АБР по государственному управлению Ханс ван Рейн. “Чтобы противостоять воздействию этой волатильности, подпрограмма 1 «Укрепление бюджетной, финансовой и экономической устойчивости» поддерживает реформы, направленные на усиление мобилизации налоговых поступлений, управление долгом, стабильности банковского сектора и роли частного сектора в экономическом развитии”, - добавил он.

Ожидается, что реформы укрепят среду для развития частного сектора посредством соответствующих правовых реформ, поддержки государственно-частного партнерства и повышения эффективности Банка развития Монголии.

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