Путин: В октябре РФ начнет поставлять газ в Казахстан и Узбекистан

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CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин заявил, что РФ уже в этом месяце начнет поставки газа в Казахстан и Узбекистан. Об этом он сказал в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай», передает ТАСС.

«Технически уже это сделано, в октябре этого года начнутся полноценные поставки [российского газа в Казахстан и Узбекистан]. Пока в небольшом объеме, но это критически важно и для экономики Казахстана, и для экономики Узбекистана. По 3 миллиарда кубических метров будем подавать, а потом можем и увеличивать», - сказал президент.

4 октября глава казахстанского Минэнерго Алмасадам Саткалиев заявил, что Казахстан намерен начать транспортировку газа из России в Узбекистан до конца октября. По его словам, процесс запустят по окончании ремонтных работ, которые должны завершить в конце текущего месяца.

В ноябре 2022 года Россия говорила о планах по созданию «тройственного газового союза» с Казахстаном и Узбекистаном. В мае 2023 года власти Казахстана сообщали о проведении переговоров о транзите газа из РФ в Узбекистан. В июне Узбекистан заключил с Россией двухлетний договор на поставку 2,8 млрд куб. м газа. Соглашение предполагает импорт 9 млн куб. м газа в сутки, поставки начались с 1 октября.