Новый штамм коронавируса «Эрис» выявлен в Казахстане

CentralAsia (KZ) - Новый штамм коронавируса «Эрис» обнаружен в Казахстане, однако течение болезни проходит в легкой форме или средней тяжести, заявила в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций министр здравоохранения Ажар Гиният, передает «Власть.kz».

«Несмотря на то что идет снижение заболеваемости (коронавирусной инфекцией) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, по результатам прошлого месяца последние генетические исследования показали, что в страну пришел штамм «Эрис», - сообщила Гиният.

Она добавила, что вирус мутирует, и регистрируются его новые штаммы, однако клиника новой разновидности «Омикрона» – штамм «Эрис» протекает в легкой форме или средней тяжести. И на сегодняшний день, отметила глава Минздрава, в стационарах лечение получают лишь 35 человек, в основном это пожилые люди с сопутствующими заболеваниями.

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