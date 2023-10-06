экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Масштабные задержания ОПГ в Казахстане: Задержаны 72 человека
Предыстория: В Казахстане начались масштабные задержания крупных ОПГ

CentralAsia (KZ) -  КНБ Казахстана задержал 72 члена различных группировок, сообщает пресс-служба комитета.

«5 октября Комитет национальной безопасности совместно с органами полиции и при координации Генеральной прокуратуры единовременно в Жетысуской, Жамбылской и Туркестанской областях провели спецоперацию. По итогам для проведения следственных действий доставили 72 членов группировок. Их подозревают в незаконном хранении оружия и наркотиков, вымогательстве, организации каналов нелегальной миграции и совершении иных тяжких преступлений», – говорится в сообщении.

Отмечается, что группировки работали на следующих приграничных территориях:

Китай – МЦПС «Хоргос»;

Узбекистан – пункт пропуска «Жибек жолы»;

Кыргызстан – пункт пропуска «Кордай авто».

Во время обысков изъяли оружие, боеприпасы, деньги, наркотики.

Ранее уже сообщалось, что КНБ начали масштабные задержания крупных ОПГ в трёх регионах Казахстана. В проводимых мероприятиях задействовали специальные подразделения и технику.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com