Масштабные задержания ОПГ в Казахстане: Задержаны 72 человека

CentralAsia (KZ) - КНБ Казахстана задержал 72 члена различных группировок, сообщает пресс-служба комитета.

«5 октября Комитет национальной безопасности совместно с органами полиции и при координации Генеральной прокуратуры единовременно в Жетысуской, Жамбылской и Туркестанской областях провели спецоперацию. По итогам для проведения следственных действий доставили 72 членов группировок. Их подозревают в незаконном хранении оружия и наркотиков, вымогательстве, организации каналов нелегальной миграции и совершении иных тяжких преступлений», – говорится в сообщении.

Отмечается, что группировки работали на следующих приграничных территориях:

Китай – МЦПС «Хоргос»;

Узбекистан – пункт пропуска «Жибек жолы»;

Кыргызстан – пункт пропуска «Кордай авто».

Во время обысков изъяли оружие, боеприпасы, деньги, наркотики.

Ранее уже сообщалось, что КНБ начали масштабные задержания крупных ОПГ в трёх регионах Казахстана. В проводимых мероприятиях задействовали специальные подразделения и технику.

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