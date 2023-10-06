Путин назвал условия для применения Россией ядерного оружия

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CentralAsia (CA) - Президент РФ Владимир Путин напомнил, что в российской военной доктрине существуют две причины возможного применения ядерного оружия со стороны России.

«Первое - это применение в отношении нас. На практике это означает следующее: ракеты стартовали, наша система их обнаружила, зафиксировала, дала знать, что целью является территория РФ. Все это происходит в секунды. И, уже зная информацию о том, что по России наносится удар, мы отвечаем на эту агрессию. И хочу заверить всех, что на сегодняшний день ответ является абсолютно неприемлемым для потенциального агрессора. Потому что с момента обнаружения старта ракет - откуда бы они не летели - в ответ на встречном ударе в воздухе появляется столько сотен наших ракет, что шансов на выживание ни у одного противника не останется. Причем сразу на нескольких направлениях», - сказал президент на пленарной сессии клуба «Валдай».

Вторая причина применения этого оружия - это угроза существованию российского государства, если против РФ применяются даже обычные вооружения, напомнил Путин. Однако угрозы российской государственности, по его мнению, тоже нет. Учитывая все эти факты, президент считает, что понижение порога в ядерной доктрине России не требуется.

«Не вижу необходимости в этом. Нет такой ситуации, при которой сегодня что-то бы угрожало существованию российской государственности. Думаю, ни одному человеку в здравом уме не придет в голову применить ядерное оружие в отношении России. И потенциальный противник знает о наших возможностях», - убежден российский лидер.

Путин заявил, что в России проведено «последнее успешное испытание» ракеты «Буревестник».

«Проведено последнее успешное испытание «Буревестника» — крылатой ракеты глобальной дальности с ядерной установкой, двигательной ядерной установкой», — отметил президент.

О разработке «Буревестника» Владимир Путин рассказывал в 2018 году во время послания Федеральному собранию. Он говорил, что это малозаметная крылатая ракета с почти неограниченной дальностью действия и «непредсказуемой траекторией полета».