В Сирии беспилотники атаковали военное училище. Погибли не менее 80 человек, 240 ранены

CentralAsia (CA) - По меньшей мере 80 человек погибли, 240 получили ранения в результате атаки беспилотников на военный колледж в городе Хомс на западе Сирии. Об этом, сообщает сирийское государственное агентство Sana, заявил министр здравоохранения страны Хасан аль-Габбаш.

Базирующийся в Великобритании Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) отмечает, что среди погибших есть мирные жители, в том числе женщины и дети. Глава Минздрава Сирии уточнил, что погибли шесть женщин и шесть детей. По данным источника Reuters, в результате атаки погибли не менее 100 человек.

Нападение произошло во время выпускного, на котором присутствовали военные и их родственники. Reuters пишет, что в церемонии также участвовал министр обороны Сирии Али Махмуд Аббас. По данным агентства, он ушел с мероприятия за несколько минут до атаки беспилотников.

В Минобороны Сирии возложили ответственность за атаку на «террористические группировки, поддерживаемые известными международными сторонами» и пообещали отреагировать на нападение. Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственности за случившееся. Перед атакой на колледж, отмечает Reuters, сирийские правительственные силы наносили удары по контролируемой оппозицией территории провинции Идлиб.

МИД Сирии призвал ООН и Совет Безопасности организации осудить нападение. Сирийское правительство объявило трехдневный траур по погибшим.