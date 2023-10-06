Токаев поручил своей администрации взять на особый контроль случаи насилия в школах

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил своей администрации взять на особый контроль случаи буллинга и насилия в школах, сообщает пресс-служба Акорды.

«К сожалению, не прекращаются случаи посягательства и даже насилия среди учащихся, что в свою очередь провоцирует детей на суициды. Буллинг наносит непоправимый ущерб душевному состоянию и здоровью детей и подростков, оказывает негативное влияние на процесс обучения, влечет за собой отстраненность от социальной среды и ментальные нарушения. Государство должно обеспечить защиту прав и безопасность ребенка. Необходимо навсегда искоренить буллинг», — заявил Токаев, выступая на республиканском съезде педагогов.

Со слов президента, в последнее время он получает письма-обращения родителей детей, «ставших жертвами криминальной психологии подростков и равнодушия некоторых педагогов». Токаев признался, что ему нелегко читать такие письма, и что у него «болит душа» за пострадавших детей.

«Я поручил администрации президента взять на особый контроль все такие случаи, чтобы по закону наказывать преступников – другого слова для этих людей найти не могу. Министерство внутренних дел, Генеральная прокуратура должны, наконец, исполнить возложенные на них обязанности в части, касающейся безопасности детей. Омбудсмен по правам детей должна фиксировать все подобные случаи и докладывать мне. Будем принимать самые жесткие меры», — сказал Токаев, отметив, что по-другому эту проблему не решить.

Также он напомнил, что поручил ужесточить наказание лиц, совершивших насилие над несовершеннолетними. «Эта инициатива скоро будет реализована», — заверил глава государства. Он также обратился к родителям с просьбой не поощрять своих детей к проявлению насилия, нарушению порядка и тем более не защищать их перед учителями.

«Попустительство в отношении подобных поступков из-за любви к своим детям может обернуться большой трагедией для них в будущем. Лучше сейчас принять профилактические меры к нарушителям школьной дисциплины, чтобы в дальнейшем они не вошли в противоречие с законом», — подчеркнул он.

Токаев отметил, что школа должна стать самым безопасным местом, где дети должны чувствовать себя комфортно, поэтому, во всех образовательных учреждениях будут установлены системы сигнализации и видеонаблюдения.

«Недавно в одной из столичных школ произошел инцидент, когда учащийся получил серьезные травмы. Это говорит о том, что условия и требования безопасности в учебных заведениях не соблюдаются. Не соответствуют требованиям многие старые школы, построенные много лет назад. Министерство и акиматы должны провести полную проверку безопасности учебных заведений. При проектировании новых школ должны быть учтены все имеющиеся недостатки», — поручил Токаев.

Инцидент, о котором упомянул президент, произошел в конце сентября в гимназии №14 Астаны. Там учащийся упал в лестничный пролет, поднимаясь на второй этаж. Мальчик сообщил, что его толкнул одноклассник. В состоянии средней степени тяжести его доставили в больницу.

Еще об одном резонансном случае стало известно несколько дней назад, когда полиция Алматы начала расследование по факту изнасилования первоклассника, предположительно, в одной из частных школ города. О насилии сообщила мать мальчика. Подозреваемых по данному делу пока нет.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения