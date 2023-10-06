Лауреатом Нобелевской премии мира стала иранская правозащитница Наргиз Мохаммади

Наргиз Мохаммади.

CentralAsia (CA) - В Осло объявили лауреатов Нобелевской премии мира. В 2023 году награду получила иранская правозащитница Наргиз Мохаммади.

В мае 2016 года Мохаммади в Иране приговорили к 16 годам тюремного заключения за создание и руководство правозащитным движением, которое выступает за отмену смертной казни и права женщин.

«Ее отважная борьба стоила ей огромных личных потерь. В общей сложности правительственный режим арестовывал ее 13 раз, пять раз осуждал и приговорил в общей сложности к 31 году тюремного заключения и 154 ударам плетью. В настоящее время Мохаммади также находится в тюрьме», — говорится в комментарии к награждению.

В 2022 году премия мира была присуждена правозащитникам из трех стран: российскому «Мемориалу», украинскому «Центру гражданских свобод» и белорусский правозащитнику Алесю Беляцкому.

Премия мира — единственная из Нобелевских, обладателей которой объявляют и награждают в Осло, а не в Стокгольме.

Ранее уже были названы лауреаты Нобелевской премии за 2023 год в области медицины и физиологии, физики, химии и литературы.

Осталось узнать, кому присудили премию по экономике памяти Альфреда Нобеля, учрежденной Государственным банком Швеции в 1968 году. Лауреата объявят 9 октября.